Чернышенко считает, что российский спорт должен стать сильнее в сложившейся ситуации

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта поделился мнением о будущем российского спорта.

«Мы видим, что сложившаяся ситуация объединила всех, кто искренне болеет за нашу страну, за наш спорт, у нас много друзей. Из этой ситуации мы должны выйти с максимальной выгодой для нашего спорта. Мы планируем организовывать комплексные спортивные состязания с нашими партнерами из стран ШОС и БРИКС, в мае в Ташкенте министры спорта стран ШОС определят совместный план действий по развитию спорта», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

Также вице-премьер России заявил, что в этом году планируется провести 4,5 тысячи мероприятий.

«Календарь на этот год включает более 4,5 тысячи мероприятий по 134 олимпийским и неолимпийским видам спорта — это чемпионаты, кубки, первенства России и другие всероссийские соревнования. Считаем важным обеспечить призовые выплаты за участие в соревнованиях спортсменам, в том числе из дружественных стран», — добавил Чернышенко.

В феврале Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Большинство спортивных федераций согласились с рекомендацией. Также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта.