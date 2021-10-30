Чернышенко: «Работа тренеров является фундаментом достижений российских спортсменов»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что именно тренеры являются фундаментом побед российских спортсменов на мировых первенствах.

Отметим, сегодня, 30 октября, в России отмечается День тренера.

«Российская спортивная школа славится своими традициями, и это, прежде всего, заслуга наших тренеров. В России их насчитывается почти 100 тыс., и они ежегодно тренируют около 5 млн наших детей. Герои Труда Татьяна Покровская, Ирина Винер-Усманова и много других имен уважаемых тружеников спортивной отрасли. Работа тренеров — это фундамент спортивных достижений, которые приносят России признание на мировых первенствах», — цитирует Чернышенко ТАСС.