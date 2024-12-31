Чепчугов: «Курочка с картошечкой — новогодний стол у меня стандартный»

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал о своих гастрономических предпочтениях в новогоднюю ночь.

«Новогодний стол у меня стандартный, такой же, как у большинства жителей России. Оливье, селедка под шубой, курочка с картошечкой. Шампанское, красное вино. Для разнообразия можно добавить салат ю-шен. Что еще? Запеченная индейка. Это придаст праздничному столу особую атмосферу. С наступающим новым годом, всем мир! Берегите себя и свои семьи. Счастья, любви и исполнения ваших желаний», — сказал Чепчугов «РБ Спорт».

Салат ю-шен (Yu Sheng) — традиционное китайское блюдо, которое готовят на Новый год.