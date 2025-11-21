Статьи
Сегодня, 17:33

Чемпионку Украины приговорили к 19 годам колонии по делу о покушении на российского офицера

Игнат Заздравин
Корреспондент

Второй западный окружной военный суд приговорил к 19 годам колонии чемпионку Украины по пауэрлифтингу Юлию Лемещенко, сообщает РИА «Новости».

По информации следствия, Лемещенко является гражданкой России, но проживала на Украине с 2014 года. ФСБ сообщала, что Лемещенко проходила на Украине спецподготовку, обучаясь обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу и управлению БПЛА.

После начала СВО она вернулась в Россию и организовала диверсию с подрывом опор ЛЭП в Санкт-Петербурге.

Затем Лемещенко приехала в Воронеж, где была задержана в ходе подготовки к покушению на российского офицера. Всего ее обвиняют по 8 статьям УК РФ, среди которых госизмена, диверсия и приготовление к теракту.

В 2021 году Лемещенко стала чемпионкой Украины по пауэрлифтингу.

Источник: РИА «Новости»
