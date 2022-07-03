Чемпиона Минска по самбо избили сотрудники пляжа в Сочи

На пляже в Сочи случилась массовая драка, сообщает «КП-Кубань».

Массовая потасовка началась после того, как две девочки 6 и 14 лет начали раздавать арбуз отдыхающим. Весь процесс они снимали на видео. Такое поведение не понравилось охране пляжа. Они начали грубо разговаривать с детьми и попросили их уйти. Тогда девочек вступился старший брат Никита.

«Он чемпион Минска по самбо. Сначала раскидал тех, кто накинулся. Но потом набежала орда, человек 10, в том числе спасатели пляжа «Фрегат». Взяли железную арматуру и палки. И прямо на глазах у всех они избивали моего сына», — рассказала мама пострадавшего.

После разборок на пляж вызвали полицейских и скорую помощь. В администрации Сочи рассказали, что молодой человек госпитализирован в больницу № 4, его осмотрели врачи.

В мэрии опровергли информацию о том, что молодой человек находится в реанимации.

По словам властей, пострадавшим будет оказана необходимая помощь. С арендатором пляжа может быть расторгнут договор.