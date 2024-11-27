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Чемпион России по футболу стал кандидатом на пост президента Грузии

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Бывший нападающий владикавказской «Алании» Михаил Кавелашвили
Михаил Кавелашвили.
Фото AFP

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» представила кандидатуру депутата и бывшего нападающего владикавказской «Алании» Михаила Кавелашвили на должность президента Грузии.

«В соответствии с решением политического совета партии на пост президента Грузии представляю кандидатуру Михаила Кавелашвили», — заявил на брифинге в центральном офисе партии основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, передает ТАСС.

По его словам, еще до начала политической карьеры 53-летний Кавелашвили «бескомпромиссно выражал свою принципиальную позицию по всем важным для страны вопросам». Основатель партии выразил уверенность, что Кавелашвили «вернет институту президента временно отнятую честь».

Кавелашвили выступал за тбилисское «Динамо», владикавказскую «Аланию», английский «Манчестер Сити», швейцарские клубы «Грассхоппер», «Цюрих», «Люцерн», играл за национальную сборную Грузии. С 2016 года Кавелашвили — депутат парламента от правящей партии.

Источник: ТАСС
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