Чемпион мира по пауэрлифтингу Максим Бархатов погиб в зоне СВО
Пятикратный чемпион мира по пауэрлифтингу Максим Бархатов погиб в зоне специальной военной операции (СВО), сообщается на странице Федерации пауэрлифтинга Красноярского края в социальной сети «ВКонтакте».
«С глубоким прискорбием сообщаем о гибели в зоне СВО заслуженного мастера спорта России, многократного чемпиона мира Максима Бархатова. Вечная память. Наши соболезнования родным и всем, кто знал Максима», — говорится в сообщении.
41-летний Бархатов пять раз становился чемпионом мира по пауэрлифтингу, он также является двукратным победителем первенства Европы и семикратным чемпионом России. В мае 2022 года Бархатов был приговорен к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима по уголовному делу о получении взяток и легализации преступных доходов на сумму более 8,5 миллиона рублей.
Новости