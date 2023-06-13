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Сегодня, 15:29

Чемпион мира по пауэрлифтингу Максим Бархатов погиб в зоне СВО

Виктория Кравченко
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Пятикратный чемпион мира по пауэрлифтингу Максим Бархатов погиб в зоне специальной военной операции (СВО), сообщается на странице Федерации пауэрлифтинга Красноярского края в социальной сети «ВКонтакте».

«С глубоким прискорбием сообщаем о гибели в зоне СВО заслуженного мастера спорта России, многократного чемпиона мира Максима Бархатова. Вечная память. Наши соболезнования родным и всем, кто знал Максима», — говорится в сообщении.

41-летний Бархатов пять раз становился чемпионом мира по пауэрлифтингу, он также является двукратным победителем первенства Европы и семикратным чемпионом России. В мае 2022 года Бархатов был приговорен к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима по уголовному делу о получении взяток и легализации преступных доходов на сумму более 8,5 миллиона рублей.

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