Чемпион мира по пауэрлифтингу Максим Бархатов погиб в зоне СВО

Пятикратный чемпион мира по пауэрлифтингу Максим Бархатов погиб в зоне специальной военной операции (СВО), сообщается на странице Федерации пауэрлифтинга Красноярского края в социальной сети «ВКонтакте».

«С глубоким прискорбием сообщаем о гибели в зоне СВО заслуженного мастера спорта России, многократного чемпиона мира Максима Бархатова. Вечная память. Наши соболезнования родным и всем, кто знал Максима», — говорится в сообщении.