Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия, отрицавшего пандемию коронавируса

Суд Екатеринбургской епархии принял решение лишить сана схиигумена Сергия (Романова), духовника Среднеуральского женского монастыря, который называл ситуацию с новым коронавирусом «псевдопандемией», сообщает ТАСС.

Сам Сергий не явился на решающее заседание церковного суда по рассмотрению своего дела.

Напомним, что после ряда эксцентричных высказываний духовнику Среднеуральского женского монастыря отцу Сергию было запрещено проводить богослужения, однако он проигнорировал указания церковной иерархии. В РПЦ после этого начали искать свидетелей жестокого обращения с детьми в монастыре. Также в епархии заявили, что Сергий стал священником вопреки церковным канонам: он был судим за убийство, но, по версии РПЦ, скрыл этот факт при посвящении в сан.