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Сегодня, 16:46

Источник: бывший волейболист казанского «Зенита» задержан за вымогательство

Бывший волейболист казанского «Зенита» задержан за вымогательство
Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший волейболист казанского «Зенита» Александр Хрипун задержан за вымогательство у московской студентки 30 миллионов рублей. Он угрожал опубликовать ее интимные фотографии, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По версии следствия, Хрипун «разводил» девушку в течении двух месяцев постоянно придумывая поводы, почему она должна отправить ему деньги.

В какой-то момент девушка даже просто подключила его телефон к своей карте, чтобы он сам мог выводить деньги. Спустя несколько дней Хрипуна задержали сотрудники ФСБ.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство». Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что это не первое обвинение в жизни Александра: в 2018 году он уже был осужден за похожий эпизод вымогательства у девушки.

Источник: https://t.me/offsider/4134
ВК Зенит (Казань)
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