Бывший тренер сборной России по фристайлу Васильев погиб в зоне СВО

Бывший старший тренер сборной России по фристайлу Никита Васильев погиб в 36 лет при выполнении боевой задачи.

В Федерации фристайла России подчеркнули, что Васильев подготовил множество спортсменов — победителей и призеров крупных международных соревнований, всероссийских состязаний по фристайлу. В организации назвали его гибель трагической утратой и большой потерей для российского фристайла.

«Был предан своему делу, работе и нашему виду спорта. Популяризировал фристайл, тренировал подрастающих чемпионов и профессионалов. Федерация фристайла России выражает свои глубочайшие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Никиты. Мы будем помнить его как профессионала и друга, соратника и надежного товарища, который не только вносил вклад в развитие зимних видов спорта, но и был примером стойкости, храбрости и любви к Отчизне», — говорится в сообщении ФФР.

В Федерации фристайла Санкт-Петербурга сообщили, что командир десантно-штурмового подразделения Васильев героически погиб в зоне СВО при штурме Малиновки.