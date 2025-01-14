Бывший тренер погибшего чемпиона России по гиревому спорту Фещенко был потрясен случившимся

Тренер Марк Шутой рассказал, что уход из жизни чемпиона России по гиревому спорту 2017 года Владимира Фищенко стал большим потрясением для него.

«Владимир в последние годы не выступал на всероссийском уровне. Он сумел реализовать себя как спортсмен, звание мастера спорта международного класса и титул чемпиона России немалого стоят. То, что с ним случилось, стало для меня большим потрясением», — рассказал Шутой ТАСС.

Фещенко родился в 1998 году. В 12 лет он начал заниматься гиревым спортом. Он неоднократно побеждал на юношеских первенствах России и Европы по гиревому спорту, а в 2017 году выиграл юниорский и взрослый чемпионаты страны.

Трагедия произошла в центре Москвы: спортсмен получил огнестрельное ранение в голову в результате бытового конфликта с военнослужащим. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве. Гибель Фещенко стала потрясением для его бывшего тренера.