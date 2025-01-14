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Бывший тренер погибшего чемпиона России по гиревому спорту Фещенко был потрясен случившимся

Камила Абдурахманова
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Тренер Марк Шутой рассказал, что уход из жизни чемпиона России по гиревому спорту 2017 года Владимира Фищенко стал большим потрясением для него.

«Владимир в последние годы не выступал на всероссийском уровне. Он сумел реализовать себя как спортсмен, звание мастера спорта международного класса и титул чемпиона России немалого стоят. То, что с ним случилось, стало для меня большим потрясением», — рассказал Шутой ТАСС.

Фещенко родился в 1998 году. В 12 лет он начал заниматься гиревым спортом. Он неоднократно побеждал на юношеских первенствах России и Европы по гиревому спорту, а в 2017 году выиграл юниорский и взрослый чемпионаты страны.

Трагедия произошла в центре Москвы: спортсмен получил огнестрельное ранение в голову в результате бытового конфликта с военнослужащим. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве. Гибель Фещенко стала потрясением для его бывшего тренера.

Источник: ТАСС
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