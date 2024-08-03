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Сегодня, 21:37

Бывший тренер «Алании» Степанян умер во время матча любительской лиги

Виктория Кравченко
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Бывший тренер владикавказской «Алании», специалист команды «Нахичевань-на-Дону» Калин Степанян умер во время матча любительской лиги Ростовской области, сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, у специалиста не выдержало сердце из-за жары. Ему было 69 лет.

По данным источника, Калин провел разминку команды перед матчем против «Строителя-М». В какой-то момент он потерял сознание. На поле приехал реанимобиль, однако спаси его не удалось.

Степанян начал карьеру футболиста в 1976 году в «Арарате». Во времена СССР больше всего матчей провел за «Спартак» (Орел) и «Спартак» (Орджоникидзе). Будучи тренером работал в «Алании», «Машук-КМВ» и других клубах.

ФК Алания (Владикавказ)
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