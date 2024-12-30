Бывший спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Новый год буду встречать дома. Это семейный праздник»

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал как будет отвечать Новый год.

«Новый год на островах? Ха-ха, точно нет. Мальдивы не нужны, Новый год буду встречать дома. Это семейный праздник», — сказал Андреев «РБ Спорт».

В этом году Андреев был отстранен от футбольной деятельности на один год решением РФС за неподобающие высказывание в адрес судей после матча 5 тура Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:3).