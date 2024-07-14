Бывший президент США Трамп подтвердил, что ранен в правое ухо

Бывший президент США Дональд Трамп подтвердил, что был ранен в правое ухо во время выступления в штате Пенсильвания. Он рассказал, что пуля пробила верхнюю часть его правого уха.

«Я сразу понял, что что-то не так, так как услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля рвет кожу. Было сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит», — цитирует Трампа ТАСС со ссылкой на соцсети Truth Social.

На Трампа было совершено покушение. Во время его выступления в Пенсильвании неизвестный открыл огонь. Трамп, в окружении сотрудников Секретной службы, поднял вверх сжатый кулак. На его лице была видна кровь.