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Общество

27 января, 22:43

Бывший духовник Дацюка приговорен к 7 годам лишения свободы

Иван Шитик
Корреспондент
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В Бабушкинском районном суде Москвы сегодня, 27 января, огласили приговор экс-схиигумену Сергию (Николай Романов), сообщает KP.RU.

Его признали виновным по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства» (ст. 282, ч.2, п. В УК РФ) и приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. При этом в ноябре 2021 года его уже приговорили к 3,5 годам лишения свободы.

Применив положение о неполном сложении наказаний, в приговоре судья остановился на окончательной цифре в 7 лет лишения свободы. Но из этого срока нужно вычесть также то время, которое экс-схиигумен пробыл в СИЗО с конца 2020 года.

До 2020 года экс-схиигумен Сергий был духовником Среднеуральского женского монастыря, что под Екатеринбургом. Он был построен под его руководством.

К нему на службы приезжали многие известные люди, в том числе бывший хоккеист сборной России Павел Дацюк.

Источник: https://www.ural.kp.ru/daily/27458.5/4712429/
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