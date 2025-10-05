Бывший член исполкома WBC Лаптев умер на 80-м году жизни

Умер бывший член исполкома Всемирного боксерского совета (WBC) Владимир Лаптев.

Ему было 79 лет. О смерти Лаптева сообщил глава Богородского городского округа Московской области Игорь Сухин.

«Горькая весть. Ушел из жизни Владимир Николаевич Лаптев. Для Ногинского района, ныне Богородского городского округа, потеря тяжелая и поистине невосполнимая», — написал Сухин в своем Telegram-канале.

Прощание с Лаптевым состоится 6 октября в 10:00 в Московском областном драматическом театре Ногинска.