Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Найди звезд ЧМ-26
Уведомления
Главная
Общество

23 декабря 2025, 11:54

Бывший чемпион мира по шахматам Каспаров* заочно арестован по делу об оправдании терроризма

Алина Савинова

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал на два месяца гроссмейстера Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом и внесен в реестр террористов и экстремистов. — Прим. «СЭ»), сообщает РЕН ТВ.

62-летний шахматист обвиняется в оправдании терроризма. Ему грозит до семи лет колонии.

Уголовное дело, среди фигурантов которого указан Каспаров, было возбуждено 14 октября.

Каспаров является 13-м чемпионом мира по шахматам. Он дважды становился чемпионом СССР (1981, 1988) и один раз — чемпионом России (2004). Также Каспаров — восьмикратный победитель Всемирных шахматных олимпиад.

Источник: РЕН ТВ
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Гарри Каспаров
Читайте также
CENTCOM сообщил о поражении 140 целей в Иране в рамках третьей волны ударов
«Разбить не стыдно, стыдно потом не переделать». Как Мостовой и другие экс-спартаковцы побывали на заводе, где красно-белым делают новый Кубок России 
Кейн — лучший форвард в истории Англии. У него преимущество перед любой легендой
Еще девять беспилотников уничтожены на подлете к Москве
Умер 25-летний полузащитник сборной ЮАР Джейден Адамс
Что произошло за ночь 12 июля. Главное
Популярное видео
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Пес Яниса Тиммы нашел новый дом и стал главной поддержкой отцу баскетболиста

Источник: сестре Месси пришлось отложить свадьбу из-за перелома позвонков в ДТП

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости