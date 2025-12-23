Бывший чемпион мира по шахматам Каспаров* заочно арестован по делу об оправдании терроризма

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал на два месяца гроссмейстера Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом и внесен в реестр террористов и экстремистов. — Прим. «СЭ»), сообщает РЕН ТВ.

62-летний шахматист обвиняется в оправдании терроризма. Ему грозит до семи лет колонии.

Уголовное дело, среди фигурантов которого указан Каспаров, было возбуждено 14 октября.

Каспаров является 13-м чемпионом мира по шахматам. Он дважды становился чемпионом СССР (1981, 1988) и один раз — чемпионом России (2004). Также Каспаров — восьмикратный победитель Всемирных шахматных олимпиад.