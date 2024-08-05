Бывшего заместителя Родченкова объявили в розыск

Министерство внутренних дел (МВД) РФ объявило в розыск экс-заместителя главы Московской антидопинговой лаборатории Тимофея Соболевского, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на базу данных ведомства.

Сообщается, что он разыскивается по неназванной статье УК.

Соболевский был заместителем Григория Родченкова в Московской антидопинговой лаборатории. Родченкова заочно арестовали и объявили в международный розыск в 2017 году.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России назвала Соболевского и Родченкова кураторами проекта США против спорта России.