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Допинг

Сегодня, 11:25

Бывшего заместителя Родченкова объявили в розыск

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Министерство внутренних дел (МВД) РФ объявило в розыск экс-заместителя главы Московской антидопинговой лаборатории Тимофея Соболевского, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на базу данных ведомства.

Сообщается, что он разыскивается по неназванной статье УК.

Соболевский был заместителем Григория Родченкова в Московской антидопинговой лаборатории. Родченкова заочно арестовали и объявили в международный розыск в 2017 году.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России назвала Соболевского и Родченкова кураторами проекта США против спорта России.

Источник: РИА «Новости»
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