Бывшая жена Тиммы опубликовала пост в связи со смертью баскетболиста

Бывшая жена погибшего баскетболиста Яниса Тиммы Сана рассказала, как переживает смерть экс-супруга.

О смерти Тиммы стало известно в ночь на 17 декабря. По предварительным данным, 32-летний спортсмен покончил с собой.

«Конечно, мне плохо и нелегко. Кто переживает за мои чувства, должны понимать, что Янис был моим первым мужем и человеком, с которым мы вместе провели девять лет. У нас есть общий сын. Последние 5 лет были кошмарными для всех нас, нас всех затащили в эту дыру, но я просто не могу говорить об этом публично», — написала Сана в своих соцсетях.

Она также призналась, что не знает, как сказать сыну об этой трагедии.

«У меня скручивает все внутренности и ком в горле, когда я думаю о том, что мне придется сказать сыну, что его отца больше нет», — добавила девушка.

Второй женой Тиммы стала певица Анна Седокова. Пара развелась в декабре этого года.

Латвийский баскетболист был известен в России по выступлениям за «Зенит» (2015-2017), «Химки» (2019-2021) и УНИКС (2021). В 2015 году его признали лучшим молодым игроком в Единой лиге ВТБ.