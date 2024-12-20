Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 15:57

Бывшая жена Тиммы опубликовала пост в связи со смертью баскетболиста

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывшая жена погибшего баскетболиста Яниса Тиммы Сана рассказала, как переживает смерть экс-супруга.

О смерти Тиммы стало известно в ночь на 17 декабря. По предварительным данным, 32-летний спортсмен покончил с собой.

«Конечно, мне плохо и нелегко. Кто переживает за мои чувства, должны понимать, что Янис был моим первым мужем и человеком, с которым мы вместе провели девять лет. У нас есть общий сын. Последние 5 лет были кошмарными для всех нас, нас всех затащили в эту дыру, но я просто не могу говорить об этом публично», — написала Сана в своих соцсетях.

Она также призналась, что не знает, как сказать сыну об этой трагедии.

«У меня скручивает все внутренности и ком в горле, когда я думаю о том, что мне придется сказать сыну, что его отца больше нет», — добавила девушка.

Второй женой Тиммы стала певица Анна Седокова. Пара развелась в декабре этого года.

Латвийский баскетболист был известен в России по выступлениям за «Зенит» (2015-2017), «Химки» (2019-2021) и УНИКС (2021). В 2015 году его признали лучшим молодым игроком в Единой лиге ВТБ.

Янис Тимма
Читайте также
Трамп потребовал от ЕС увеличить закупки энергоресурсов США
В сборной США по биатлону обнародовали секс-скандал
Запоздалая помощь США Украине и расплывчатые обещания Европы. Что пишут СМИ
Красно-белые берут «брата Абаскаля», он покупал Аршавина в «Арсенал», а теперь должен уберечь Угальде от ухода в «Челси»
Стало известно о задержании гендиректора Корпорации развития Курской области
Чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен впервые станет папой
Популярное видео
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: Лига конференций, 6-й тур, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
В «Ладе» началась распродажа команды?
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Локомотив» подписал контракт с Рихардом Паником
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Прямая линия с Владимиром Путиным 2024: смотреть трансляцию онлайн

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости