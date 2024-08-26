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Сегодня, 17:28

Бывшая жена Сафонова заявила, что ее дочери нужны 238 миллионов рублей для реализации в жизни

Алина Савинова
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Анастасия Сафонова, бывшая супруга вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова, рассказала, какая сумма нужна ее трехлетней дочери Майе для того, чтобы реализоваться в жизни.

Как сообщает Baza, во время одного из судебных слушаний по делу об алиментах, которые должен выплачивать Сафонов, судья попросил предоставить расчет по алиментам. Экс-супруга футболиста посчитала, что их общей дочери необходимы 238 миллионов рублей за 15 лет для ощущения гармонии, спокойствия, свободы и счастья.

При этом, в письменном объяснении Сафонова отметила, что еще будучи парой, они с Матвеем планировали, что девочка будет учиться в лучших школах и детсадах РФ, посещать самых высококвалифицированных преподавателеий и тренеров, получать лучшее медицинское обслуживание, носить вещи тех же брендов, что и ее отец, а также отдыхать в лучших отелях.

На 26 августа было запланировано судебное заседание по делу о задолженности Сафонова по алиментам. 8 июля новичок «ПСЖ» попросил суд снизить алименты с 25 процентов от зарплаты до 300 тысяч рублей.

Источник: https://t.me/bazabazon/30686
Матвей Сафонов
Футбол
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