Бывшая жена Аршавина заявила, что тот урезал алименты детям
Юлия Барановская, жена бывшего футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина заявила, что спортсмен урезал алименты.
«Вот и прекрасная новость. Андрей Сергеевич Аршавин урезал алименты своим детям. Но у детей есть мама Юля, которая обратилась в Конституционный суд. Кстати, все СМИ неправильно подают эту новость. Говорят, что Барановская судится за алименты с Аршавиным. Но мне алименты не полагаются. Это Андрей Сергеевич со своими детьми судится за деньги, а не я с ним», — цитирует Барановскую Star Hit со ссылкой на «Русское радио».
Аршавин на протяжении девяти лет состоял в незарегистрированном браке с телеведущей Юлией Барановской. У них есть три общих ребенка. В 2013 году брак распался.
В 2016 Аршавин женился на Казьминой. В начале 2019 года она сообщила о разводе из-за многочисленных измен Аршавина.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.starhit.ru/novosti/yuliya-baranovskaya-andrey-sergeevich-suditsya-za-dengi-so-svoimi-detmi-a-ne-so-mnoy-239293/
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