Бывшая жена Аршавина заявила, что тот урезал алименты детям

Юлия Барановская, жена бывшего футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина заявила, что спортсмен урезал алименты.

«Вот и прекрасная новость. Андрей Сергеевич Аршавин урезал алименты своим детям. Но у детей есть мама Юля, которая обратилась в Конституционный суд. Кстати, все СМИ неправильно подают эту новость. Говорят, что Барановская судится за алименты с Аршавиным. Но мне алименты не полагаются. Это Андрей Сергеевич со своими детьми судится за деньги, а не я с ним», — цитирует Барановскую Star Hit со ссылкой на «Русское радио».

Аршавин на протяжении девяти лет состоял в незарегистрированном браке с телеведущей Юлией Барановской. У них есть три общих ребенка. В 2013 году брак распался.

В 2016 Аршавин женился на Казьминой. В начале 2019 года она сообщила о разводе из-за многочисленных измен Аршавина.