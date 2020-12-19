Бузова рассказала о страшном несчастье в семье во время съемок «Ледникового периода»

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, почему она так эмоционально ведет себя во время съемок шоу «Ледниковый период». Недавно стало известно, что в середине ноября родная сестра Ольги Бузовой Анна перенесла инсульт.

«Не может быть хорошо, когда с девочкой, 32 года, происходит такой страшный момент, — рассказала Бузова в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале. — Но мы живы, мы все делаем для того, чтобы она как можно быстрее восстановилась. Сейчас она уже дома. Идет период реабилитации.

Конечно, для нас это стало большим шоком. Мы держали это в тайне. Аня не хотела, чтобы об этом говорили.

Мы были на льду, когда мне сообщили. И, конечно, было сложно. Последние две недели... Я вот смотрю на то, как мы катаемся: как это красиво. Но меня можно было просто выносить. Физически и эмоционально я была на таком истощении.

Я — артист. Я могу позволить себе не выйти только в одном случае. Сами понимаете, в каком. Поэтому я выходила, и не только на лед. В каждом кадре с улыбкой. А внутри — боль. Но я не могла позволить себе, чтобы Аня видела, что и я сломлена. До последнего каталась для нее».