Бузова попрощалась с шоу «Дом-2»

Ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова на своей странице в Instagram подтвердила информацию, что проекта больше не будет на телеканале «ТНТ».

«Шоу «Дом-2» больше не будет в 23:00. Его просто больше не будет на «ТHT». Мне очень сложно это принять, но это так. «Дом-2» изменил российское телевидение. И с его уходом ТВ больше не будет прежним. «Дом-2» стал культовым реалити-шоу. «Дом-2», я тебя люблю. Мне сложно говорить и писать...Поэтому пока все. Прощай, Легенда. Навсегда твоя Оля», — написала Бузова.

С 2008 года Бузова была ведущей проекта.