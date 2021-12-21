Бузова отреагировала на избиение Соловьева в центре Москвы: «Я в полном шоке от случившегося!»

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова отреагировала на новость о том, что фигурист Дмитрий Соловьев попал в больницу после избиения.

Напомним, что Бузова выступала в паре с Соловьевым на шоу «Первого канала» «Ледниковый период».

«Я в полном шоке от случившегося! Уже написала Диме. Сейчас самое главное — это его здоровье. Я на связи с его командой, и, если понадобится малейшая моя помощь, я сделаю все возможное и невозможное для него. Я знаю, что Дима — настоящий мужчина и проявил себя как истинный защитник своей любимой девушки. Дима — гордость страны, человек, который отстаивал честь России на мировой арене. Мне рассказали, что его зверски избивали аж трое парней. Мои молитвы сейчас с Димой и его семьей», — сказал Бузова «СЭ».

Соловьев был избит в ночь на 21 декабря в центре Москвы тремя неизвестными, когда заступился за свою гражданскую жену Анну Сидорову, двукратную чемпионку Европы по керлингу.

Фигурист поступил в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы.