Бумер: какой ТВ-канал покажет в новогодние праздники 2024

Фильм «Бумер» покажут в прямом эфире телеканала РЕН ТВ в среду, 3 января. Начало — в 23:55 по московскому времени. Эта картина является одним из самых знаменитых отечественных фильмов.

«Бумер» — это культорый российский фильм о четырех лихих друзьях, опасной жизни и проклятом автомобиле. Режиссером картины стал Петр Буслов. Премьера состоялась 2 августа 2003 года, а премьера на ТВ состоялась 10 октября 2004 года на телеканале НТВ.

По сюжету четверо товарищей, плотно замешанных в криминале, попадают в неприятную историю. В результате разборок, при перестрелке, погибает агент ФСБ, убитый одним из них. За друзьями организовывается массированная погоня, и те решают залечь на дно в глубинке, куда и отправляются на «не засвеченном» авто, марки «BMW», который получил в народе ласковое название «Бумер».

Музыкальной темой фильма стал звуковой сигнал мобильного телефона одного из главных героев. После выхода картины на экраны данная мелодия стала пользоваться огромной популярностью у владельцев сотовых телефонов. Как утверждают, на волне популярности мелодии ее автор Сергей Шнуров заработал около 1 000 000 долларов.

В главных ролях: Владимир Вдовиченков, Андрей Мерзликин, Максим Коновалов, Сергей Горобченко и другие.