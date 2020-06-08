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«Будь ты проклят, Миша». Реакция Губерниева на ДТП с участием актера Ефремова

8 июня 2020, 23:30
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что известный российский актер и болельщик «Спартака» Михаил Ефремов стал участником ДТП в Москве.

«Будь ты проклят, сволочь, Миша Ефремов! Слов нет больше», — написал в своем Telegram-канале Губерниев.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием Ефремова пострадало несколько человек. Актер находился за рулем в нетрезвом состоянии. Сейчас он задержан полицией.

Источник: известный болельщик «Спартака» Михаил Ефремов задержан после аварии в центре Москвы

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