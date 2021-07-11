Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

Британский миллиардер Бренсон первым полетел в космос на собственном корабле

18:23
Космический корабль Virgin Galactic SpaceShipTwo. Фото AFP
Космический корабль Virgin Galactic SpaceShipTwo. Фото AFP

Британский миллиардер Ричард Бренсон первым полетел в космос на собственном корабле, сообщает AFP.

Бизнесмен отправился в космос из Нью-Мехико на ракетоплане VSS Unity. Он поднимется на высоту 90 километров и совершит полет по суборбитальной орбите.

70-летний Бренсон является бывшим владельцем команды «Формулы-1» «Верджин», которая с 2012 по 2014 год выступала в «Королевских гонках» под названием «Маруся».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

Италия — Англия, финал Евро-2020: где смотреть трансляцию и время начала матча
Похороны лепрекона. Макгрегор обещал, что Порье вынесут на носилках, — но вынесли его самого
Конор ответил любовью на любовь болельщиков. В бою с Порье он был воином
Дастин Порье — Конор Макргегор: обзор боя UFC 264
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
1
Офсайд