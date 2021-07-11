Британский миллиардер Бренсон первым полетел в космос на собственном корабле

Британский миллиардер Ричард Бренсон первым полетел в космос на собственном корабле, сообщает AFP.

Бизнесмен отправился в космос из Нью-Мехико на ракетоплане VSS Unity. Он поднимется на высоту 90 километров и совершит полет по суборбитальной орбите.

70-летний Бренсон является бывшим владельцем команды «Формулы-1» «Верджин», которая с 2012 по 2014 год выступала в «Королевских гонках» под названием «Маруся».