Боярский отреагировал на эфир Бузовой и Губерниева

Народный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал «СЭ» поведение российской певицы Ольги Бузовой в студии «Матч ТВ».

«Я с ее участием давно ничего не смотрю. Меня это не интересует. Я думаю, что это сделали не подумав. Я не понимаю, что происходит. Это странно», — сказал Боярский «СЭ».

14 июня во время прямого эфира комментатор Дмитрий Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у Бузовой и довело ее до слез. Певица обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном».

Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.

(Владимир Пушкарев)