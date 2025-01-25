Боярский назвал замену Байдена на Трампа оптимистичной для российского спорта

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» высказался об изоляции России на международной арене.

— Александр Дюков заявлял о надеждах на наше возвращение в 2025 году. Видите ли вы какую-то взаимосвязь в этом с приходом Трампа?

— Если Дюков совершил такой анализ, думаю, ему гораздо виднее, чем мне. Но я надеюсь. Вообще я в этом смысле оптимист. Замена Байдена на Трампа, по-моему, сейчас достаточно оптимистична. Хотя политологи говорят, что ничего хорошего ждать от этого не стоит, что человек непредсказуемый. Но тем не менее в непредсказуемости есть свои плюсы. Может быть, он любитель спорта и каким-то образом повлияет на улучшение атмосферы в международном спорте. Будем надеяться на это.

Трамп победил на 60-х президентских выборах и стал 47-м главой государства. Этот срок станет для политика вторым, спустя четыре года после окончания предыдущего.