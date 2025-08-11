Статьи
Турнир по уличному футболу, тренировки с Загитовой и Шорец — программа второй недели на FONBASE

На вторую неделю база фокусируется на больших и зрелищных соревнованиях: старт собственного турнира по футболу 3х3 FONBASE CUP, тейковер женского клуба Girl Power с играми и челленджами, баскетбол 3х3 на колясках от «Лиги Сильных Людей» и другие спортивные хайлайты.

Программа недели

12-13 августа — игры по футболу 4х4 от АССК (Ассоциации студенческих спортивных клубов)

Отборочные матчи среди студенческих команд Москвы и Московской области за путевку на «Универ-Спортфест». Вне официальных игровых этапов — турнир по фиджитал-футболу, когда участники сначала играют в FIFA, а затем выходят на поле офлайн.

13-14 августа — первые игры FONBASE CUP 3x3

Масштабный турнир базы, где 24 команды сразятся по уникальным правилам. Никаких вратарей, быстрые атаки и эмоциональный накал с первого гола. Команды не просто будут бороться за призовой фонд в 500 000 рублей, но и бросят вызов медиаспортсменам в финале.

В групповом этапе — действует правило нокаута: каждый пропущенный мяч — минус один игрок в команде. Но у проигрывающего клуба есть шанс на эффектный камбэк: матч можно выиграть, если в меньшинстве забить противнику хотя бы один гол. Нюанс, делающий каждую атаку решающей.

15 августа — боди-балет со Стасей Константиновой и Healthy Club

Тренировка с автором блога Healthy Club Елизаветой Одинцовой и Стасей Константиновой, хореографом и бывшей фигуристкой. Занятие будет проходить в формате «боди-балета» — это разновидность балета, сочетающая в себе базовые элементы танца и фитнеса.

16 августа — тренировки с Алиной Загитовой и Марией Шорец, тейковер GIRL POWER

День триумфа женской силы. Утром — открытая тренировка со звездой фигурного катания и олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Днем — тейковер клуба Girl Power с реактивными матчами 3х3 и челленджами. Вечером — интенсив на выносливость и скорость от Марии Шорец, триатлонистки и участницы Олимпиады 2016 года.

17 августа — инклюзивный турнир «Лиги Сильных Людей»

Суперфинал по баскетболу 3х3 на колясках от «Лиги Сильных Людей». На базе встретятся 4 клуба: «Крылья Барса», «БасКИ-Академия», «Шанс» и «Юность». Турнир проходит при поддержке благотворительной программы ДоброFON — официального партнера инклюзивного проекта «тихий!баскетбол».

«Динамо» осталось без защитника
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
