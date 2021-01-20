Большинство россиян не поддерживает введение «ковид-паспортов»

Большинство россиян выступили против введения «ковид-паспортов» для переболевших коронавирусом или сделавшим прививку, сообщает РБК.

По информации источника со ссылкой на опрос портала Superjob, против данной инициативы выступили 59 процентов опрошенных. Еще 29 процентов респондентов затруднились дать ответ. Поддержку инициативе выразили лишь 12 процентов опрошенных. Отмечается, что противники идеи считают решение выдавать «ковид-паспорт» дискриминационным, поскольку, по их мнению, информация о наличии у человека антител относится к врачебной тайне. Среди сторонников инициативы в основном находятся граждане, столкнувшиеся с необходимостью регулярно сдавать анализы на коронавирус.

По последним данным Роспотребнадзора на 19 января 2021 года, за весь период в России выявлено 3 612 800 случаев коронавируса. Зарегистрировано 66 623 летальных исхода, выздоровели 3 002 026 человек.

Массовая вакцинация препаратом «Cпутник V» в России стартовала в начале декабря. C 1 января россияне, которым сделали прививку, могут получить специальный сертификат (паспорт вакцинированного).