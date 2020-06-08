Более половины новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 45 лет

За последние сутки в Москве выявлен 2 001 новый случай коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 197 018 случаев коронавируса.

Из числа новых заболевших: 44,9 процента — от 18 до 45 лет; 32,9 процента — от 46 до 65 лет; 11 процентов — от 66 до 79 лет; 5,2 процента — старше 80 лет; 6 процентов — дети.

Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 14 июня включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.