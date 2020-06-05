Более половины новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 45 лет

За последние сутки в Москве выявили 1 855 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 191 069 случаев коронавируса.

Из числа новых заболевших: 42 процента — от 18 до 45 лет; 33,7 процента — от 46 до 65 лет; 10,3 процента — от 66 до 79 лет; 5 процентов — старше 80 лет; 9 процентов — дети.

Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 14 июня включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.