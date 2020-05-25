Более половины новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 45 лет

За последние сутки в Москве выявили 2 560 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 166 473 случая коронавируса.

Из числа новых заболевших: 43,3 процента — от 18 до 45 лет; 33,2 процента — от 46 до 65 лет; 9,7 процента — от 66 до 79 лет; 5,1 процента — старше 80 лет; 8,7 процента — дети.

Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 31 мая все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.