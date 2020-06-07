Более 85 процентов новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

За последние сутки в Москве выявили 1 956 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 195 017 случаев коронавируса.

Из числа новых заболевших: 43,7 процента — от 18 до 45 лет; 34,6 процента — от 46 до 65 лет; 9,2 процента — от 66 до 79 лет; 5,4 процента — старше 80 лет; 7,1 процента — дети.

Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 14 июня включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.