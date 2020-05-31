Более 80 процентов новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет

За последние сутки в Москве выявили 2 595 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксирован 180 791 случай коронавируса.

Из числа новых заболевших: 40,4 процента — от 18 до 45 лет; 34,9 процента — от 46 до 65 лет; 10,8 процента — от 66 до 79 лет; 5,5 процента — старше 80 лет; 8,4 процента — дети.

Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 14 июня включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.