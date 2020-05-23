Более 50 тысяч москвичей прошли исследование на иммунитет к новому коронавирусу

Более 50 тысяч москвичей прошли обследование на предмет наличия антител к коронавирусу.

— 15 мая в Москве началось масштабное исследование популяционного иммунитета, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, — цитирует руководителя департамента здравоохранения города Москвы Алексея Хрипуна агентство городских новостей «Москва». — Мы на сегодня имеем уже более 50 тысяч обследованных москвичей, это только начало. Из более чем 50 тысяч обследованных, у 12,5% москвичей выявлены антитела. Это свидетельствует о том, что у этих людей формируется или уже сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции.

Методика, которая применяется в Москве, это иммунохемилюминесцентный анализ. Объем исследования — от 3 до 6 млн, это беспрецедентное количество исследований, которое точно покажет, как формируется и как себя в последующем ведет популяционный иммунитет. В Москве это очень важное исследование, потому что оно позволит готовиться к следующей волне, а она вероятнее всего будет в той или иной мере выраженная. Это исследование абсолютно добровольное и бесплатное в Москве.