Более 30 процентов россиян считают эпидемию коронавируса выдумкой или не верят в ее опасность

Свыше 30 процентов жителей России не верят в опасность эпидемии коронавируса или считают ее выдумкой «заинтересованных лиц». Таковы данные опроса ВШЭ, сообщает РБК.

В том, что никакой эпидемии нет и это выдумки заинтересованных лиц, уверены 23,2 процента участников опроса, еще 9,6 процента считают, что опасность преувеличена. По данным на конец мая, опрошенных, которые считают, что пик эпидемии еще впереди (25,6 процента), больше, чем тех, кто уверен, что пик пройден и она пойдет на спад (16,3 процента).

Исследователи отмечают, что поведение группы россиян, которые не верят в эпидемию или считает ее выдумкой заинтересованных лиц (32,8 процента), кардинально отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признает. Из тех, кто не верит в эпидемию, 43 процента навещают родственников и больше половины (54 процента) выходит на прогулку. Три четверти (74,22 процента) респондентов из числа скептиков убеждены, что во введении режима самоизоляции не было необходимости.

Только 18 процентов из группы тех, кто признает существование эпидемии, навещают свои родственников и меньше 12 процентов встречаются с друзьями. С утверждением о том, что не было необходимости введения режима самоизоляции, согласны лишь 10 процентов из числа признающих эпидемию.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 370 680 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 968 летальных исходов, выздоровели 142 208 человек.