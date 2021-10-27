Боксер Лебедев назвал попыткой грязного пиара слова Моргенштерна о Дне Победы

Российский боксер, чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев прокомментировал «СЭ» высказывания репера Моргенштерна о Дне Победы.

«Я ребенок, родившийся в СССР. Мне больно все это слышать в прямом смысле слова. Политика нашего президента и правительства направлена на то, чтобы помнить о Дне Победы. А он так открыто заявляет. Это не его дело, куда тратятся миллионы. Они расходуются везде по назначению. А кто тратит их не по назначению, тому указывают, куда ему ехать и на какое количество лет. А Моргенштерн вместе с Ксенией Собчак сделали очередную попытку привлечь к себе внимание. Он знал, что будет такой ажиотаж, он его и получил», — сказал Лебедев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также Лебедев высказался о проверке Следственным комитетом слов Моргенштерна.

«А что там проверять? Берется видеозапись и давно было бы уже все проверено. Просто нужно сделать официальную процедуру. Когда был парад Киркорова и Милохина, тоже СК по факту проверяли на популяризацию ЛГБТ, но продолжения истории не было. Милохина приглашают везде, но это же мальчик с больной психикой, который переодевается в девочку и красит волосы. А слова Моргенштерна — это попытка грязного пиара. Есть его поклонники, есть те, кто против его творчества и пропаганды», — добавил Лебедев в интервью «СЭ».

Моргенштерн в интервью телеведущей Ксении Собчак 25 октября сообщил, что не понимает смысла в ежегодном праздновании в России праздника Дня Победы. Он отметил, что война закончилась 76 лет назад, однако до сих пор на торжества «тратятся миллионы».