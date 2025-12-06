Боец ММА Исмаилов признал вину в осквернении памятника ветеранам МЧС в Москве

Боец ММА Заур Исмаилов, задержанный по подозрению в осквернении памятника ветеранам МЧС в Москве, признал свою вину и раскаялся в содеянном, сообщили в Telegram-канале столичного ГСУ СК РФ.

«Ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. В понедельник следствие намерено ходатайствовать перед Дорогомиловским районным судом города Москвы об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК РФ.

5 декабря Исмаилов опубликовал в соцсетях ролик, где имитирует удары по статуе ребенка на мемориале ветеранам МЧС в столичном сквере Дмитрия Михайлика. На бойца обрушилась критика от пользователей и он удалил видео. Ему предъявлено обвинение по статье об уничтожении, повреждении либо осквернении воинских захоронений.