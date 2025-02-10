Монсон: «Разговор Трампа и Путина — это важный шаг. Теперь мир затаил дыхание»

Боец ММА Джефф Монсон в комментарии для «СЭ» высказался о переговорах между Россией и США.

«Первый разговор Дональда Трампа и Владимира Путина и попытка возобновить дипломатические отношения — это очень, очень важный шаг. Хотелось бы, чтобы это произошло раньше, но, по крайней мере, это началось. По крайней мере, мы начали этот прогресс. И теперь мир просто затаил дыхание. И надеюсь, что это шаги продолжатся и станут чем-то большим и великим. Первый телефонный звонок может помочь построить лучшие отношения между Соединенными Штатами и Россией, которые, надеюсь, приведут к укреплению экономических и дипломатических отношений, что только поможет всем в Америке и всем в России», — сказал Монсон «СЭ».

Дональд Трамп победил на 60-х президентских выборах и стал 47-м главой государства. Этот срок станет для политика вторым, спустя четыре года после окончания предыдущего.

9 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть публикации о контактах российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС.