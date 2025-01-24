Монсон: «Трамп — задира, который добивается чего хочет. И он хочет бизнес с Россией»

Боец ММА Джеф Монсон в комментарии для «СЭ» выразил надежду на улучшение отношений между Россией и США.

«Трамп — задира, и он добивается того, чего хочет. И я верю, что он хочет вести бизнес с Россией. Он понимает, что не может вести бизнес с ней, пока есть ситуация конфликта. Поэтому я думаю, что в течение четырех лет все наладится», — сказал Монсон «СЭ».

Трамп победил на 60-х президентских выборах и стал 47-м главой государства. Этот срок станет для политика вторым, спустя четыре года после окончания предыдущего.