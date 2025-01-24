Монсон: «Надеюсь, что Трамп наладит отношения с Россией. В прошлый его срок была крепкая связь между странами»

Боец ММА Джеф Монсон в комментарии для «СЭ» отреагировал на вступление Дональда Трампа в должность президента США.

«Дональд Трамп уже был президентом четыре года. Поэтому американцы знают, что получат. Он не изменился. Он самовлюбленный нарцисс и лжец. И вся его политика — это, по сути, его воля, то, чего он хочет. Как и раньше, я надеюсь, что он наладит отношения с Россией. Отношения между США и Россией, когда он был президентом, были довольно крепкими. Они были довольно хорошими. Гораздо лучше, чем при Обаме. А когда Байден вступил в должность, они снова развалились. Я надеюсь, что отношения наладятся, он же бизнесмен», — сказал Монсон «СЭ».

Монсон отметил, что Трамп хочет делать деньги.

«Дональд Трамп — бизнесмен. Он не хочет конфликтов, потому что они не приносят никакой пользы. Он понимает, что это стоит денег. Он не хочет ничего, что стоит денег. Я не думаю, что его волнуют жизни людей. Не думаю, что его волнует, будет ли кто-то жить или умрет. Однако он заботится о том, чтобы делать деньги. Он заботится о том, чтобы хорошо выглядеть. Его волнует, каков его внешний вид или его рейтинг в Америке и мире. Он хочет, чтобы его воспринимали как человека с очень высоким статусом. Поэтому он хочет, чтобы все шло гладко ради его собственной выгоды. Он хочет делать деньги», — добавил Монсон.

Трамп победил на 60-х президентских выборах и стал 47-м главой государства. Этот срок станет для политика вторым, спустя четыре года после окончания предыдущего.