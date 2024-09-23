Боец ММА Чичаев обжаловал арест по делу о стрельбе у офиса Wildberries
Защита бойца ММА Умара Чичаева обжаловала решение о его аресте по делу о стрельбе возле офиса Wildberries.
«В суде зарегистрирована апелляционная жалоба», — приводит РИА Новости слова представителя Басманного суда Москвы.
Дата рассмотрения процессуального документа в Мосгорсуде пока не назначена.
18 сентября в бизнес-центре «Романов двор» возле головного офиса Wildberries произошла перестрелка. Суд отправил Чичаева в СИЗО вместе с 29 предполагаемыми соучастниками.
Сообщалось, что на заседании по избранию меры пресечения после стрельбы спортсмен себя плохо чувствовал и говорил с трудом. Судья разрешил ему отвечать на вопросы в сидячем положении. При этом у Чичаева были перебинтованы голова и рука.
35-летний Чичаев является чемпионом Европы и мира по тхэквондо, а также мастером спорта по кикбоксингу.