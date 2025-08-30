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Боец ММА Алхасов устроил стрельбу в Махачкале

Евгений Козинов
Корреспондент

Чемпион мира по боевому самбо Велимурад Алхасов дважды выстрелил в незнакомца из травматического оружия в Махачкале, сообщает Mash.

По информации источника, 34-летний боец остался недоволен тем, как другой мужчина посмотрел на его жену. Инцидент произошел в торговом центре «Этажи». Сначала они поругались, а затем Алхасов достал оружие и выстрел, после чего попытался скрыться. Вскоре полиция задержала правонарушителя.

В профессиональных ММА на счету 34-летнего Алхасова 9 побед, 1 поражение и 1 бой остался без результата. Он выступал в промоушенах ACB и Brave CF

Источник: Mash
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ММА
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