Тактаров жестко вступился за Дзюбу. И оскорбил тех, кто его осуждает

Победитель турнира UFC 6, актер кино Олег Тактаров выложил в Instagram видеообращение, в котором раскритиковал тех, кто высмеивает нападающего «Зенита» и сборной России Артему Дзюбу после появления видео интимного характера. Привести его слова полностью не представляется возможным из-за обилия оскорбительной, ненормативной лексики.

«Оповещу весть благую, — сказал Тактаров. — Я не посмотрел видео Дзюбы и не хочу его смотреть. Сейчас расскажу, почему. Я посмотрел, например, личный профиль п***. Увидел живого п***. Не знаю, кто это. Там одни машины. Одна только фотография с лицом. Но я увидел п***, который называет нашу великую Россию Рашкой. Согласно мыслям, а точнее отсутствию мозгов которого, Хабиб Нурмагомедов должен был тренироваться в Дагестане, а не изучать мастерство американцев в Америке, что правильно. Согласно этому, я не должен сейчас прокладывать нашим актерам дорогу в Голливуд, как я в свое время делал это спортсменом [в ММА]. Согласно этому, я должен сидеть на заднице ровно и ничего не делать, как п**. Так вот, послушайте — этих п*** много. Каждый, кто сейчас порицает Дзюбу — п***. Более того, они подлежат уничтожению».

«Дзюба-то мужик, — отметил Тактаров. — Видимо, верный мужик. Своей девушке или жене... На кого он там д*** на телефон? Это нормально. Кто этого не делал — поднимите руку! Кто у нас здесь с неработающим ч***, у кого я*** отпали? Покажите мне! У кого? Если вы раз в три дня не к***, у вас там застой будет — и отпадет все нахрен. Оно вам не нужно. Тогда у вас вообще ничего не останется: мозгов нет, совести нет. А тут еще и ч*** не будет! А зачем вам тогда жить-то?»