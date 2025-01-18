Блогер Суворкин раскрыл, что Седокова изменяла баскетболисту Тимме с Кокориным

Светский блогер Антон Суворкин рассказал, что певица Анна Седокова во время съемок в телепроекте «Выжить в Дубае» изменила латвийскому баскетболисту Янису Тимме с российским футболистом Александром Кокориным.

По словам блогера, эту информацию он узнал от членов съемочной группы. Другие участники шоу также были в курсе романа Седоковой, однако они не стали раскрывать этот секрет, чтобы не разрушать брак артистки.

«Анна Седокова умоляла вырезать этот сегмент, чтобы все не вывалилось в публичный доступ. Хотите знать, с кем спала Анна Седокова на шоу «Выжить в Дубае»? Как обалдел я. Стопроцентная инфа, дорогие мои. Аня спала с Кокориным», — цитирует Суворкина КП Спорт со ссылкой на его YouTube-шоу Anton S. Live.

Седокова и Тимма состояли в браке с 2020 года. В декабре 2024-го они развелись. Спустя неделю после их развода стало известно о смерти баскетболиста. Тело 32-летнего спортсмена было найдено в подъезде жилого дома в центре Москвы. По предварительной информации, Тимма покончил с собой.