Baza: бизнесмен Садыгов был задержан сотрудниками ФСБ

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», был задержан сотрудниками ФСБ, утверждает Telegram-канал Baza. Предварительно, его подозревают по статье «Мошенничество».

По данным источника, мера пресечения предпринимателю пока не избиралась. Сообщается, что задержание связано не с футболом, а со строительным бизнесом Садыгова в Московской области.

Бизнесмен перестал выходить на связь со знакомыми и коллегами с 15 часов дня вторника, 10 декабря. В тот же день в офисах его компании прошли обыски.