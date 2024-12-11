Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 22:54

Baza: бизнесмен Садыгов был задержан сотрудниками ФСБ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», был задержан сотрудниками ФСБ, утверждает Telegram-канал Baza. Предварительно, его подозревают по статье «Мошенничество».

По данным источника, мера пресечения предпринимателю пока не избиралась. Сообщается, что задержание связано не с футболом, а со строительным бизнесом Садыгова в Московской области.

Бизнесмен перестал выходить на связь со знакомыми и коллегами с 15 часов дня вторника, 10 декабря. В тот же день в офисах его компании прошли обыски.

Источник: t.me/bazabazon
ФК Химки
Читайте также
Гонорар Усика за реванш с Фьюри составит 114 миллионов долларов
Минобороны РФ сообщило об атаке ВСУ на аэродром в Таганроге ракетами ATACMS
Парламент Абхазии принял поправки к закону о гражданстве
Киев отверг предложение Венгрии о прекращении огня и обмене пленными на Рождество
Россию 25 Ротенберг превратил в СКА. Что ждать от КПК-2024
Большунов возвращается на Кубок России. Ждем новую зарубу с Устюговым?
Популярное видео
Перейдет ли Илья Набоков в СКА?
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Курьянов перешел из «Авангарда» в «Локомотив»
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Будут ли изменения в «Ак Барсе»? Отвечает генменеджер
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Пользователи WhatsApp пожаловались на работу мессенджера

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости