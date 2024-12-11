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Источник: арестован бизнесмен Садыгов

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Туфан Садыгов.
Фото Пресс-служба Правительства РБ
Информация о деле Садыгова на портале судов Москвы.
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Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», арестован и находится в следственном изоляторе, утверждает журналист Иван Карпов. Во вторник, 10 декабря, прошли обыски в компаниях предпринимателя.

По данным инсайдера, задержание, вероятно, связано с коммерческой деятельностью бизнесмена.

В феврале 2023 года появилась информация, что Садыгова проверяли на причастность к вымогательству 200 миллионов рублей.

Как утверждает Telegram-канал Baza, в ноябре 2024-го на Садыгова было возбуждено дело по статье 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». Следствие просило арестовать бизнесмена, но суд отправил его под домашний арест. Несколько дней назад срок содержания был продлен.

Информация о деле Садыгова на портале судов Москвы.
Источник: karpinside/
ФК Химки
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