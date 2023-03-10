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Бизнесмен-энтузиаст Жаров рассказал, как превратил захудалое село Вятское в место паломничества туристов

Алина Савинова
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Бывший математик и сотрудник российской Академии наук Олег Жаров рассказал о том, как он открыл кино-концертный зал в селе Вятское под Ярославлем.

«Раньше в здании пожарной части был сельский клуб. Народ внутри пил, танцевал и курил, а перекрытия в здании деревянные, в случае пожара они бы просто рухнули. На второй этаж не пускали, состояние здания было аварийное. О показе фильмов и концертах речи тогда вообще не шло», — приводит KP.RU слова Жарова.

В открытом им музее «Русской предприимчивости» можно увидеть ажурные водостоки.

«Вначале мы с супругой просто занимались реставрацией своего дома. В какой-то момент Лариса мне сказала: «а какая была бы красота, если бы село взять, да восстановить». Я вначале на это не отреагировал, а потом будто что-то щелкнуло, глаза открылись», — добавил мужчина.

Для крещенской купели Жаров специально выкупил здание старой кузницы у реки Ухтанка. Купель освятили и в первую же крещенскую ночь окунуться в ней приехали 1000 человек со всей округи.

За 15 лет в Вятском Жаров выкупил и отреставрировал 35 исторических зданий, открыл 15 частных музеев, гостиницу, ресторан и кино-концертный зал.

Источник: https://www.kp.ru/daily/27475/4731308/
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